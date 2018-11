Merkel oppfordrer til ro etter samtaler med Putin og Porosjenko

Merkel ringte mandag kveld først til Ukrainas president Petro Porosjenko, og deretter til Russlands president Vladimir Putin.

– Hun understreket behovet for nedtrapping og dialog, sa den tyske regjeringens talsmann Steffen Seibert etter at samtalene var gjennomført.

Merkels ringerunde fant sted etter at Ukraina hadde vedtatt innføring av unntakstilstand.

I samtalen ga Putin uttrykk for «alvorlig bekymring over Kievs avgjørelse om å innføre unntakstilstand». Han sa til Merkel at han håper Tyskland kan gripe inn og hindre Ukraina fra å begå «hensynsløse» handlinger.

Ukrainas president sa i nasjonalforsamlingen mandag at unntakstilstand er nødvendig for å forsvare landet mot «økende aggresjon fra Russland». Han viste til etterretning om «en høyst alvorlig trussel om en bakkeoperasjon mot Ukraina», uten å utdype.

– Unntakslover betyr ikke å erklære krig, forsikret Porosjenko.

Ukrainas marine opplyser at russisk kystvakt søndag hadde skutt mot tre ukrainske fartøy i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på til sammen 24 sjøfolk ble tatt i arrest. Russland bekreftet opplysningene og anklaget de to små marinefartøyene og en taubåt for å ha krenket russisk suverenitet.

Kertsjstredet skiller den østligste delen av Krim-halvøya fra det russiske fastlandet, og forbinder Azovhavet utenfor Ukrainas sørøstlige kyst med resten av Svartehavet.