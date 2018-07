Minst 100 døde etter uværet i Japan

Mandag morgen har regnværet endelig gitt seg, men gjørme og store vannmasser skaper voldsomme problemer for redningsarbeiderne. Likevel fortsetter de arbeidet med uforminsket styrke.

Talsperson Yoshihide Suga i den japanske regjeringen opplyser mandag at 100 personer er bekreftet omkommet.

Flest personer er savnet i Hiroshima-området, som har hatt de største materielle skadene. I byen Kurashiki vest i landet er mer enn 1.000 personer omringet av vannet, ifølge Kyodo.

Statsminister Shinzo Abe uttalte søndag at arbeidet er en kamp mot klokka. Noen av flomofrene sender desperate meldinger over sosiale medier for å få hjelp fra nødetatene. I landsbyer sentralt og vest i Japan har innbyggere blitt nødt til å krype opp på hustak, de eneste stedene de kan komme unna leirskred og vannmasser som omgir dem på alle kanter.

Mer enn 50.000 redningsarbeidere, politifolk og militære er mobilisert for å avhjelpe situasjonen, der hele småbyer er oversvømmet og kun få ytre tegn, som trafikklys over vannflaten, vitner om at det er et lokalsamfunn under vannet.

Japan gjennomgår tunge regnsesonger tidlig om sommeren hvert år, men i år har det kommet rekordstore mengder. Enkelte steder har det falt over en meter regn på kort tid.