Det siste slaget mot IS skal være i gang

Den kurderledede SDF-militsen har med amerikansk luftstøtte drevet IS fra store landområder som ekstremistgruppa i sin tid kontrollerte nord og øst i Syria.

Fredag kveld varslet SDF at de er klare til å rykke inn i de gjenværende jihadistenes siste landområde, som skal utgjøre en halv prosent av territoriet IS kontrollerte i 2014.

Dagen etter er offensiven i gang, tvitrer SDF-talsmann Mustafa Bali etter at over 20.000 sivile er blitt evakuert fra det IS-kontrollerte området i provinsen Deir al-Zor.

Tidligere lørdag gikk minst tolv IS-krigere til angrep på SDF i nærheten av Syrias største oljefelt, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Den USA-ledede koalisjonen bisto med luftangrep, og kampene varte i flere timer før de fleste IS-krigerne ble drept, opplyser SOHR.

Titalls tusen flyktninger

Den kurderdominerte SDF-styrken startet en siste storoffensiv mot IS i fjor høst. Hundrevis av krigere ble drept på begge sider, og det ventes at de gjenværende jihadistene også vil yte kraftig motstand.

– SDF rykker fram svært forsiktig for å sikre at sivile som IS bruker som menneskelige skjold, er trygge, sa en SDF-talsmann fredag.

Over 37.000 mennesker, de fleste av dem koner og barn av krigere, har flyktet fra IS-territorium siden SDF trappet opp sin offensiv med støtte fra den USA-ledede koalisjonen i desember, ifølge SOHR.

SOHR mener det tallet omfatter rundt 3.200 personer som mistenkes å være IS-krigere.

Vestlig jihadistjakt

Det antas at det er et stort antall utlendinger blant jihadistene som har forsøkt å gjemme seg blant flyktningene, hvorav mange er utsultet og utslitte.

SDF har satt opp sentre hvor de skal ta hånd om og kontrollere flyktningstrømmen. Britiske, franske og amerikanske styrker er blant dem som aktivt jakter på ettersøkte IS-medlemmer blant dem som flykter fra krigssonen. Om lag 100 norske statsborgere har reist ned til konfliktområdene, og myndighetene anslår at omtrent 30 av dem fremdeles befinner seg i Syria og Irak.

USAs president Donald Trump har spådd at IS vil være fullstendig nedkjempet neste uke. Han håper å trekke ut de 2.000 amerikanske soldatene fra Syria så raskt som mulig.

Advarsel fra Pentagon

Pentagon frykter imidlertid at den ytterliggående islamistgruppa kan gjenoppstå og påpeker at opprørerne nå skjuler seg og er spredt over et stort område.

– Dersom myndighetene i Irak og Syria ikke tar sunnimuslimenes sosioøkonomiske, politiske og sekteriske krav på alvor, er det svært sannsynlig at IS får anledning til å gjenoppstå og erobre territorier, heter det i en fersk rapport fra Pentagon.

Den USA-ledede koalisjonen kunngjorde nylig at alliert kurdisk milits har erobret «rundt 99,5 prosent» av IS-kontrollerte områder. På det meste hadde IS kontroll over landområder på størrelse med Storbritannia i Syria og Irak.

Siden 2014 har en rekke offensiver fra ulike parter i krigen mot IS gjort at gruppa ble presset tilbake til en liten stripe land helt øst i Syria.