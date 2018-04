Støre om Syria: Viktig at det reageres tydelig

– Bruk av kjemiske våpen er totalt uakseptabelt. Det er viktig at det reageres tydelig, understreker Ap-lederen i en melding til NTB.

Han understreker videre at vi unngå en ukontrollert militær opptrapping av konflikten i Syria.

– Det syriske folket har lidd nok. Konflikten må løses ved forhandlingsbordet, ikke på slagmarken. Vi forventer at medlemmene av FNs sikkerhetsråd tar sitt ansvar på alvor og bidrar til at militære overgrep mot sivile opphører, at humanitær hjelp kommer fram og at det legges til rette for en forhandlet løsning.