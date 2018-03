– Trump fester grepet om omverdenen, sier USA-ekspert

Tillerson erstattes av CIA-sjef Mike Pompeo.

– Nå vil vi få mer Trump også i praktisk politikk, ikke bare på Twitter, sier USA-ekspert og seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til NTB.

Han viser til at den fremste frihandelseksponenten i Det hvite hus, Gary Cohn nylig ble tvunget til å gå av.

– Og nå får også sjefsdiplomaten sparken. Ifølge Trump skjer det fordi Tillerson ikke har et tankesett som passer med hans måte å tenke på. Dette er nok et tegn på at Trump omorganiserer administrasjonen slik at den i større grad skal speile hans eget syn på politikken, sier Melby.

Dermed forsvinner nok en buffer, påpeker han.

– Mange har jo ment at det ikke er så farlig at vi har en president i USA som bryter med landets tradisjonelle måte å forholde seg til verden på, så lenge han har hatt folk i administrasjonen som har vært en slags garantist for at Trump blir holdt styr på. Når disse støtdemperne forsvinner og erstattes med folk som åpenbart er mer på linje med presidenten, så kan det få konsekvenser for USAs allierte, sier Melby.