Minst 39 døde i flyulykke i Nepal

En talsmann for politiet, Manoj Neupane, sier 31 omkomne ble funnet i flyvraket og at åtte andre døde på sykehus.

I tillegg er over 20 mennesker skadd, mens ti ikke er gjort rede for, opplyser en politikilde til nyhetsbyrået AP.

Passasjerlisten viser at 33 personer kom fra Nepal, 32 fra Bangladesh, én fra Kina og én fra Maldivene.

Brakk i deler

En talsmann for flyplassen sier til avisa Kathmandu Post at flyet skjenet ut av rullebanen, krasjet på en fotballbane og tok fyr.

Flyet brakk i flere deler, og svart røyk veltet opp fra vrakdelene. Brannen ble raskt slukket av brannmannskaper, forteller amerikanske Amanda Summers, som så ulykken.

– Det fløy så lavt at jeg trodde det skulle treffe fjellene, sier Summers.

Kom fra Bangladesh

Også soldater deltar i arbeidet på ulykkesstedet.

– Politiet og hæren forsøker å kutte flyet i stykker for å redde flere, sier Prem Nath Thakur, talsmann for Tribhuvan International Airport.

Flyet fra selskapet US-Bangla Airlines kom fra Dhaka, hovedstaden i Bangladesh.

67 passasjerer og fire besetningsmedlemmer skal ha vært om bord på flyet, som er av typen Bombardier Dash 8 Q400.

Gammelt SAS-fly

Flyet har tidligere vært eid av SAS. Det ble produsert i 2001 og registrert hos SAS i Sverige. I 2014 ble det innlemmet i flåten til flyselskapet fra Bangladesh.

SAS hadde i 2007 tre landingsuhell med disse flyene med få måneders mellomrom, og alle fly av denne typen ble satt på bakken.

Rammer turistindustrien

Det har vært en rekke flyulykker i Nepal de siste årene, noe som har vært negativt for landets turistindustri.

I 2016 omkom 23 mennesker da en Twin Otter fløy inn i en fjellside. To dager senere omkom to piloter da et lite passasjerfly krasjlandet vest i Nepal.

Den sviktende flysikkerheten i Nepal er blitt forklart med utilstrekkelig vedlikehold, uerfarne piloter og dårlig ledelse.