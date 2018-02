Pence åpner for samtaler med Nord-Korea

I et intervju med The Washington Post på vei hjem fra vinter-OL i Sør-Korea sier visepresidenten at USA vil opprettholde sanksjonene mot Nord-Korea, men at Washington er villig til å snakke med landets myndigheter.

USA har tidligere stått for en linje der landet ikke vil gå i dialog med Nord-Korea før landet gjør noe med sitt atomprogram.

– Poenget er at vi ikke fjerner presset før de faktisk gjør noe som alliansen mener er et meningsfylt steg mot å fjerne atomprogrammet, sier Pence.

– Presset vil fortsette og det vil intensiveres. Men hvis dere vil snakke, så skal vi snakke, sier han videre.

Endret syn

Til avisen forteller Pence at den nye linjen fra USA er kommet på bordet som følge av to møter med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Det første møtet fant sted i presidentpalasset i Seoul torsdag. Det andre møtet var på OL-tribunen under et skøyteløp lørdag kveld. Underveis hadde Pence hatt daglig kontakt med president Donald Trump.

– Jeg tror dette vil være annerledes enn det har vært de siste 20 årene, sier Pence til avisen.

På spørsmål om hvilke steg Pyongyang må ta for å oppnå sanksjonslette, svarer Pence:

– Jeg vet ikke. Det er derfor vi må ha samtaler.

Invitasjon

Moon oppfordrer nordkoreanerne til å gripe første mulige stund til å sette seg ned med amerikanerne.

– Moon fortalte meg ved skøytebanen at han har bedt nordkoreanerne om å snakke med amerikanerne, sier Pence.

Samtidig vurderer Moon nå en invitasjon fra Nord-Korea om å besøke Pyongyang, overrakt av Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong, som også besøkte vinterlekene.

USAs forsvarsminister Jim Mattis sa søndag at dialog mellom Nord- og Sør-Korea ikke vil ødelegge forholdet mellom Sør-Korea og USA. Han sa også at det er for tidlig å si noe om hvorvidt oppmyking av forholdet mellom Nord- og Sør-Korea, kan skape fred mellom de to landene.

– Det er foreløpig uklart om det å bruke OL som en måte å redusere spenningen mellom Nord- og Sør-Korea, kommer til å føre til noe mer når OL er over, sa Mattis.