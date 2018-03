– Franske myndigheter skal diskutere hyllest til politimann etter terrorangrep

Det er planlagt et møte i Elysee-palasset lørdag ettermiddag der det er ventet at dette vil bli diskutert, skriver Le Figaro.

Mange franske politikere og franskmenn på internett begynte lørdag morgen å ytre seg om at man bør holde en nasjonal seremoni til minne for politimannen, som døde på sykehus natt til lørdag av skadene han fikk under fredagens angrep.

Beltrame byttet plass med et gissel under fredagens angrep.

Han er den niende polititjenestemannen som er blitt drept i terrorangrep i Frankrike siden 2012.