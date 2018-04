Kina slår tilbake etter ny trussel fra Trump

– Konflikten mellom USA og Kina eskalerer, men vi tror ikke den ender i fullskala handelskrig. Det blir likevel sannsynligvis en del turbulens fremover, konstaterer makroøkonom Jeanette Strøm Fjære hos DNB Markets fredag.

– Handelskampen USA mot Kina synes ikke å ta slutt med det første, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Den amerikanske presidenten Donald Trump sa torsdag at han har instruert sine rådgivere til å vurdere ytterligere toll på kinesiske varer for 100 milliarder dollar, tilsvarende 785 milliarder kroner,

Han sa også at instruksen er gitt «i lys av Kinas urettferdige hevn», ifølge nyhetsbyrået AFP. Trump har også uttalt at han har satt sin landbruksminister i gang med å vurdere hvordan man kan lage en plan som skal beskytte amerikanske bønder og landbruk.

Slår tilbake

Fredag slo Kina tilbake.

– Hvis USA lar være å bry seg om motstanden fra Kina og verdenssamfunnet og insisterer på alenegang og handelsproteksjonisme, vil Kina svare, koste hva det koste vil, heter det i en uttalelse på handelsdepartementets hjemmeside, melder nyhetsbyrået AP.

– Vi ønsker ingen krig, men vi er ikke redde for å utkjempe en, skriver departementet.

Statskontrollerte kinesiske medier kaller samtidig Trumps uttalelse for «latterlig», ifølge Reuters.

Forhandlet løsning?

Makroøkonom Ole A. Kjennerud hos DNB Markets peker på at det tar en viss tid å iverksette de nye tolltiltakene. Det betyr at det er rom for forhandlinger, noe begge partene tilsynelatende er klare for.

Kjennerud mener det mest sannsynlige utfallet er en fremforhandlet løsning hvor tolltiltakene vannes ut, noe som i så fall vil få små konsekvenser for veksten i verdens to største økonomier.

– Men skulle de to landene ikke klare å komme til enighet, får vi et helt annet scenario. En fullskala handelskrig, hvor begge land iverksetter toll på all tosidig handel, vil trolig ha en betydelig effekt på aktivitetsveksten, både på kort og lang sikt. Et slik scenario vil raskt kunne redusere den økonomiske veksten med 1 prosentpoeng i begge landene, skriver han i et notat torsdag.

Stort handelsunderskudd

USA har et stort handelsunderskudd med Kina og kjøper langt flere varer fra Kina enn omvendt. Trump beskylder Kina for å dumpe priser på kinesiske varer og stjele amerikanske virksomheters forretningshemmeligheter.

Ifølge AP ligger det an til å bli det største handelsoppgjøret siden andre verdenskrig, og i verste fall får konflikten også store konsekvenser for verdensøkonomien.

De nye utspillene førte fredag til nedgang på asiatiske børser, og i Tokyo hadde Nikkei-indeksen falt med 0,4 prosent ved stengetid. Det er også ventet en nedgang på Wall Street når de amerikanske børsene åpner. I Kina er børsene stengt fredag.

Med samme mynt

For få dager siden varslet USA 25 prosent toll på kinesiske varer verdt 50 milliarder dollar. Kina svarte da med samme mynt og varslet toll på amerikanske varer for omtrent samme sum. Det er uklart når tollen vil tre i kraft.

Før dette har USA innført 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium både fra Kina og en rekke andre land, blant annet Norge.

Kina svarte på dette med å innføre toll på amerikanske varer som Kina i fjor importerte for rundt 3 milliarder dollar.

I 2017 hadde Kina ifølge Reuters et overskudd på handelen med USA på 375 milliarder dollar.