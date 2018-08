Advokat: Cohen vil bidra i Russland-etterforskningen

Det opplyser Cohens egen advokat Lanny Davis onsdag, dagen etter at Cohen sa seg skyldig i brudd på valgfinanseringsloven og innledet et samarbeid med påtalemyndigheten.

Cohen har forklart at han betalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels og en tidligere Playboy-modell for å påvirke valget i 2016. Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Cohen vil også kunne gi opplysninger som vil avklare om Trump på forhånd hadde kjennskap til dataangrepene som antas å ha ødelagt vinnersjansene til hans motkandidat Hillary Clinton, ifølge Davis.

– Cohen dikter

Trump selv reagerte onsdag med å rakke ned på Cohens advokatferdigheter på Twitter.

– Dersom noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde dere å benytte tjenestene til Cohen! skriver Trump om sin tidligere advokat.

Han anklager også Cohen for å dikte opp historier, samtidig som han hyller sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som tirsdag ble kjent skyldig i flere tilfeller av bank- og skattesvindel.

– I motsetning til Michael Cohen nektet han å la seg «knekke» – dikte opp historier for å få en «avtale». Stor respekt for en modig mann! skriver Trump.

Økt riksrettspress

Eksperter mener at Cohens samarbeid med etterforskerne og rettsprosessen mot Manafort vil bidra til å øke presset om riksrett mot Trump fram mot kongressvalget i november, også kalt mellomvalget.

– Jeg tror riksrett rett og slett kommer til å definere mellomvalget. Det er uunngåelig nå at Demokratene med rette kan ta opp spørsmålet, sier den republikanske politiske strategen og Trump-kritikeren Rob Stutzman til The New York Times.

Trusselen om riksrett rykker stadig nærmere, skriver Politico , med henvisning til en kilde nær Det hvite hus.

– Dette bare understreker hvor mye mellomvalget betyr og hvor viktig det er å beholde flertallet i Kongressen. Hvis Nancy Pelosi blir flertallsleder, vil Trump stå overfor riksrett, sier den republikanske kilden.

– Trump mer utsatt

Pelosi, som er Demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus, unngår i en uttalelse å nevne ordet riksrett.

– Cohens innrømmelse av å ha betalt hundretusener av dollar i hysj-penger «på ordre fra kandidaten» for å påvirke 2016-valget, viser at presidentens påstander om at han ikke kjente til dette, slett ikke stemmer. Dette gjør ham enda mer utsatt juridisk sett, sier Pelosi.

Det kreves simpelt flertall i Representantenes hus å stille presidenten for riksrett. I Senatet kreves det to tredels flertall å få presidenten dømt.

– Verste til nå

Manafort-saken er fremmet av spesialetterforsker Robert Mueller, som del av hans undersøkelser av hvorvidt Trumps medarbeidere og russiske myndigheter samarbeidet for å påvirke valgkampen i USA i 2016. Den tolv dager lange rettssaken mot Manafort er den første etter at etterforskningen ble innledet.

Dag Blanck, professor ved Uppsala universitet, sier til TT at dommen mot Manafort kan komme til å få betydning for resten av Muellers arbeid.

– Det faktum at påtalemyndigheten fikk saken fram til dom beviser at han har mye å gå på. Så på denne måten styrker det naturligvis Russland-etterforskningen og viser at Mueller vet hva han gjør, sier Blanck.

Paul Manafort var blant annet tiltalt for å ha gjemt unna titalls millioner av dollar i sin tid som lobbyist for den daværende prorussiske regjeringen i Ukraina.