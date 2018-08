Eksperter: Presset om riksrett mot Trump øker

– Jeg tror riksrett rett og slett kommer til å definere mellomvalget. Det er uunngåelig nå at Demokratene med rette kan ta opp spørsmålet, sier den republikanske politiske strategen og Trump-kritikeren Rob Stutzman til The New York Times.

Kommentaren kommer etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen inngikk avtale med påtalemyndigheten. I en føderal domstol tirsdag sa han at han på vegne av Trump hadde betalt hysj-penger til to kvinner som sier de har hatt sex med Trump.

Samme dag ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort kjent skyldig i skattesvindel og banksvindel i en annen domstol.

– Dommen i Manafort-saken er i mine øyne langt fra like bekymringsfull som Cohens avtale med påtalemyndigheten og Cohens forklaring, sier Trumps tidligere rådgiver Michael Caputo.

Trusselen om riksrett rykker stadig nærmere, skriver Politico , med henvisning til en kilde nær Det hvite hus.

– Dette bare understreker viktigheten av mellomvalget og å beholde flertallet i Kongressen, sier den republikanske kilden.

– Hvis Nancy Pelosi blir flertallsleder, vil Donald Trump stå overfor riksrett, legger vedkommende til.

Pelosi, som er demokratenes mindretallsleder, unngår i en uttalelse å nevne ordet riksrett.

– Cohens innrømmelse av å ha betalt hundretusener av dollar i hysj-penger «på ordre fra kandidaten» til å påvirke 2016-valget viser at presidentens påstander om uvitenhet slett ikke stemmer, og setter ham i en enda større juridisk fare, sier Pelosi.