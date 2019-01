Riksdagen har godkjent Stefan Löfven som statsminister

115 riksdagsmedlemmer stemte ja, mens 153 stemte imot. Löfven ble imidlertid sikret seieren gjennom at 77 stemte blankt, deriblant partiene han nå skal samarbeide med, Centerpartiet og Liberalerna. Også Vänsterpartiet stemte blankt, selv om partiet ifølge avtalen skal være utestengt fra innflytelse.

Vänster-leder Jonas Sjöstedt gjør det klart at de velger å la Löfven bli sittende for å unngå å slippe til en «blåbrun» regjering. Men partiet lover å bruke sin vippeposisjon for å hindre politikk de er imot, som en oppmykning av arbeidsretten.

Han gjorde det dermed klart at den nye regjeringens støtte i Riksdagen er skjør.

Lang dragkamp

Mer enn fire måneder etter valget får altså Sverige en regjering. Årsaken til at det har tatt så lang tid, er at ingen av de politiske blokkene fikk flertall så lenge de ikke også skulle samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna. Det ville ingen av dem.

Löfvens Socialdemokraterna ble det største partiet, men måtte altså få Centerpartiet og Liberalerna til å krysse blokkgrensen for å få beholde makten.

– At vi tar ansvar, betyr at Sverige kan gå fra låsninger til løsninger, sa Centerpartiets Annie Lööf.

– Absurd

Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson var syrlig i tonen da han tok ordet før avstemningen. Han kaller situasjonen absurd. Löfven blir ikke valgt fordi et flertall i Riksdagen mener han er den beste statsministeren, påpeker han.

– Årsaken er at de venstreliberale partiene i dette kammeret vil gjøre sitt ytterste for at et par partier ikke skal få noen innflytelse i det hele tatt, sa Åkesson og viste til eget parti og Vänsterpartiet.

Moderaterna-leder Ulf Kristersson konstaterer at den borgerlige Alliansen er oppløst, men tilføyer:

– Jeg er overbevist om at januar-avtalen blir en parentes i Sveriges historie.