Eksperter: Pakistan og India er ikke interessert i krig

Spenningen mellom de to atommaktene er høyere enn på mange år etter de siste dagers dramatiske hendelser i det omstridte området.

– Denne opptrappingen er ikke i Pakistans interesse, og den er heller ikke i Indias interesse, sier David Vestenskov ved det danske Forsvarsakademiet, som forsker på sikkerhetspolitikk i Pakistan og den omkringliggende regionen.

– Men det er viktig å forstå at begge land er under et massivt press fra egne befolkninger for å vise styrke, sier Vestenskov til nyhetsbyrået Ritzau.

Pakistanske myndigheter hevder de skjøt ned to indiske kampfly i eget luftrom onsdag. Det ene flyet krasjet i den pakistanske delen av Kashmir, og to indiske flygere er angivelig tatt til fange.

Flyger tatt til fange

Indias utenriksdepartement bekrefter at de har «mistet» ett fly og at én flyger er savnet. Departementets talsmann hevder videre at Indias luftvåpen skjøt ned et pakistansk kampfly som deltok i en operasjon «rettet mot militære anlegg på indisk side».

Utenriksdepartementet i Pakistan understreker at de verken ønsker krig eller opptrapping, og at hendelsene dreier seg om selvforsvar.

India hevdet dagen før at deres kampfly ødela en pakistansk opprørsleir og at flere hundre ble drept eller såret. Pakistan hevder på sin side at bombene falt i et folketomt område og at ingen mennesker ble truffet.

Mest dramatiske på 20 år

Mange av meldingene fra Islamabad og New Delhi har vært motstridende, og Vestenskov påpeker at begge land har en interesse av å fremstille situasjonen i et særskilt lys overfor egen befolkning.

– Den pakistanske hæren vil vise at de ikke finner seg i at inderne krenker deres luftrom, sier forskeren.

Det indiske angrepet tirsdag omtales som en gjengjeldelsesaksjon etter et selvmordsangrep der minst 40 indiske soldater ble drept for to uker siden.

– Dette er det mest dramatiske vi har sett siden atomprøvesprengningene i 1998, sier statsviteren Sten Widmalm til nyhetsbyrået TT.

Frykt for voldsspiral

– Allerede da India i går brukte kampfly inne på pakistansk territorium, var det en dramatisk opptrapping. Det indiske flyvåpenet hadde inntil da ikke vært i pakistansk territorium siden 1971, påpeker Widmalm, som er professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet.

Heller ikke Widmalm tror nabolandene er interessert i en ytterligere militær opptrapping. Han advarer imidlertid om at situasjonen likevel kan eskalere. Opplysninger om kampfly som krasjer, kan dessuten bli misbrukt av såkalte trollfabrikker for å spre desinformasjon og uklarheter med mål om å tegne et bilde av at den ene siden utsettes for angrep, mener statsviteren.

– Da stilles det krav til at man må slå tilbake, og da kan man raskt havne i en voldsspiral som man ikke har kontroll over. Det er det som er risikoen i Kashmir sier Widmalm, som tilføyer:

– Det er så sterke interesser både på lokalt og internasjonalt nivå.

Stengte flyplasser

India stengte onsdag flere flyplasser nord i landet, mens Pakistan samtidig stengte luftrommet på ubestemt tid som følge av opptrappingen.

Sammenstøtet mellom de to atommaktenes flyvåpen onsdag skjedde få timer etter at Pakistan anklaget indiske soldater for å ha skutt granater over delelinjen som rammet en landsby i pakistansk Kashmir. Seks sivile, blant dem barn, ble ifølge pakistansk politi drept.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har bedt India og Pakistan vise tilbakeholdenhet og unngå en eskalering etter tirsdagens dramatiske opptrapping. Det samme har Kina og EU.