16-åring saksøker Washington Post for ærekrenkelse og krever 2 milliarder i erstatning

I søksmålet krever familien 250 millioner dollar, over 2 milliarder norske kroner, i erstatning for det de mener er ærekrenkelse.

Familien mener sønnen ble et offer i avisens forsøk på å ydmyke USAs president Donald Trump, skriver New York Post.

Skoleeleven fra Kentucky ble filmet under en konfrontasjon i Washington DC - der han var på besøk med sin klasse fra Covington katolske skole. Sandmann og noen andre av elevene hadde på seg Trumps etter hvert så velkjente Make America Great again-capser. Elevene skal ha fått skjellsord slengt mot seg av en annen gruppe mennesker like ved det berømte Lincoln-monumentet. Dette skal ha utløst en konfrontasjon mellom de to gruppene.

Inn fra høyre kom en trommespillende amerikansk urfolksaktivist - Nathan Phillips - som på sin side hevder at han gjorde dette for å dempe gemyttene mellom de to gruppene.

Videoen av Sandmann og Phillips, som sto ansikt til ansikt, fikk enorm spredning og utløste en debatt om oppførselen til de unge elevene, men diskusjonen endret karakter etter hvert som mer fakta om hendelsen og det som skjedde forut, ble kjent, skriver Aftenposten.

– Mediemobb som angrep en uskyldig skoleelev

– I løpet av tre dager i januar i år fra 19. januar satset avisen på en moderne form for Mccarthyisme ved å konkurrere med blant andre CNN og NBC om å ligge i teten for en mediemobb av bøller som angrep, nedverdiget og truet Nicholas Sandmann, en uskyldig skoleelev, heter det blant annet i stevningen.

Mccarthyisme refererer til senator Joseph McCarthys forfølgelse av kommunister på 1950-tallet.

– Feilinformasjon

Advokatene til familien hevder at Washington Post angrep og truet en 16 år gammel gutt - et «lett mål». De kaller avisens opptreden utilgivelig og mener de mange sakene som ble publisert i etterkant av opptrinnet hadde manglende informasjon og var basert på feilinformasjon.

En talsperson for avisen, Kristine Coratti Kelly, sier at de nå gjennomgår søksmålet og vil forsvare seg mot anklagene, skriver Aftenposten.