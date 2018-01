Japansk kringkaster beklager falsk rakettalarm

Meldingen ble lagt ut på kringkasteren NHKs Twitter-konto, internett- og mobilplattformer like før klokka 19 lokal tid tirsdag. Varselet ble trukket og rettet etter rundt ti minutter.

Budskapet var at Nord-Korea tilsynelatende hadde skutt et missil mot Japan, og at regjeringen ba folk om å evakuere og søke tilflukt i bygninger og kjellere.

Japanske NHK beklager dypt tirsdagens melding og sier den skyldes en feil begått av en ansatt som hadde ansvar for varslingssystemet via kringkasterens nettsider.

Den falske alarmen kom bare få dager etter at Hawaiis kriseberedskapsdirektorat ved en feil varslet om et nordkoreansk missilangrep, noe som utløste panikk i delstaten. Det tok 38 minutter før myndighetene sendte ut en ny tekstmelding med beskjed om at rakettvarselet var sendt ved en feil lørdag.