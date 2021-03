Danske butikker må gjemme bort tobakken

Torsdag føyer Danmark seg inn i rekken av land som ikke har sigaretter og annen tobakk synlig i butikken. Målet er at færre barn og unge begynner å røyke.

Fra 1. april må også danske butikker og kiosker slutte å ha synlige sigaretter og andre tobakksvarer. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

NTB-Ritzau

Fra månedsskiftet må dermed 7.000 butikker og kiosker skjule tobakksvarene. Noen av de store kjedene har allerede gjort dette frivillige en stund ved å ha tobakken i skap eller bak forheng.

– Det ser ut til å virke. Tall fra Coop viser at skjult tobakk har fått sigarettsalget til å gå ned med 10 prosent. Når kiosker og små, uavhengige butikker også blir mer, forventer vi at det vil gi utsalg på statistikken. Vi har ikke tallfestet hvor mye det kommer til å bety, men sammen med andre tiltak er det et stort og viktig skritt, sier forebyggingssjef Mette Lolk Hanak i Kræftens Bekæmpelse til nyhetsbyrået Ritzau.

Utstillingsforbudet er en del av en handlingsplan mot røyking blant barn og unge.

– Når produsentene om et år også må bytte til stygge, smussgrønne og nøytrale pakninger, blir det virkelig satt en stopper for muligheten til å markedsføre sigaretter på en måte som er attraktiv for barn, sier Lolk Hanak.

Også Hjerteforeningen ser fram til å få bort tobakken.

– Det er ren reklame, og man skal ikke få reklamere for noe som er så helseskadelig at nesten 13.000 dansker dør av det hvert år, sier forebyggingssjef Morten Ørsted-Rasmussen i foreningen.