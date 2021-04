Utbrudd på vulkanen Etna stengte flyplass

Flyplassen i den sicilianske storbyen Catania måtte stanse all trafikk i timevis, etter at et utbrudd på vulkanen Etna sendte aske mange kilometer opp i lufta.

Utbruddet fra Etna sett fra Pedara utenfor Catania, natt til torsdag. Foto: Salvatore Allegra, AP / NTB

NTB-DPA

Flyplassen, som ligger sørøst for den store vulkanen, måtte sette både avganger og landinger på pause fra morgenen til et stykke ut på ettermiddagen, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Røykskyen strakte seg om lag ni kilometer over vulkanens sørøstlige krater, etter et utbrudd som beskrives som spektakulært. Etna har vært svært aktiv siden 16. februar i år.

Det er ikke første gang Etna stenger flyplassen i Catania. Vulkanen har mindre utbrudd stadig vekk.