Russere reagerer med latterliggjøring og skepsis på lommelykt-demo

Aleksej Navalnyjs team har bedt folk lyse med lommelyktene på mobilene sine i en ny demonstrasjon søndag. Men på sosiale medier vekker stuntet også skepsis.

Her står Leonid Volkov sammen med Aleksej Navalnyj i Tyskland 17. januar. Etter arrestasjonen av Navalnyj har det vært flere demonstrasjoner i Russland, denne gangen er det planlagt en rolig protest med lommelykter. Foto: Leonid Volkov / Twitter/ AP / NTB

NTB

Flere russere skriver på sosiale medier at de synes protestplanene søndag kveld virker tullete. Mange gjør narr av oppfordringen, men flere sier likevel at de vil delta.

Teamet til den fengslede opposisjonspolitikeren planlegger å gjennomføre en såkalt flashmob: Russere skal tenne lys og lyse med lommelykt i nærheten av hjemmene sine. Det skal gå fredelig og rolig for seg på en rekke steder i Russland, kunngjorde Leonid Volkov på sosiale medier.

– Kreml er redd for lommelyktaksjonen, fordi en såpass fredelig begivenhet vil gjøre at opposisjonen får flere støttespillere som ikke er klare til å være for synlige og involverte i protestene, sier Volkov i en YouTube-video.