Pfizer og Biontech søker om vaksinegodkjenning i EU og Norge

Pfizer og Biontech har levert inn den formelle søknaden om å få sin koronavaksine godkjent i EU, melder AFP. En godkjenning vil også gjelde i Norge.

Pfizer har levert inn søknaden om å få sin covid-19-vaksine godkjent i EU – og dermed også i Norge. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB

NTB

For rundt to uker siden opplyste Pfizer at vaksinen er 95 prosent effektiv mot koronaviruset.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) sa nylig at de første vaksinene kan bli godkjent sent i 2020 eller tidlig i 2021. En godkjenning fra EMA betyr at vaksinen også er godkjent i Norge.

Norge er også med på de store innkjøpsavtalene EU har inngått om kjøp av flere vaksiner, inkludert en avtale med Pfizer og Biontech.