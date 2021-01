Ingen god brexitstart for britene

Tomme hyller skriker mot kunder i dagligvarebutikker. David Young, AP/NTB

LONDON: De to første ukene med Storbritannia utenfor EU har bydd på sure skotske fiskere, tomme hyller i nordirske dagligvarebutikker og et hardt slag på finansmarkedene. Men ikke det store kaoset man hadde forutsett.

Publisert: Publisert: Nå nettopp