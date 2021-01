USA – Vil Trump benåde seg selv?

Juridiske eksperter anklager president Trump for å misbruke presidentens rett til benådning. Han redder kretsen rundt seg selv fra fengsel og vurderer å benåde familiemedlemmer før de i det hele tatt har blitt dømt for noen lovbrudd.

Donald Trump har benådet en rekke tidligere medarbeidere og politiske støttespillere. Foto: Jarle Aasland

ADRESSEAVISEN/POLITIKEN: 20. januar skal Joe Biden ta over Det hvite hus, og president Donald Trump må da ta sin avskjed.

Men inntil videre har han fortsatt mulighet til å gjøre det ingen amerikansk president har våget å gjøre før ham: å benåde seg selv.

I hans hjemby, New York, jobber nemlig en statsadvokat og hans stab av jurister med å etterforske lovligheten av flere av Donald Trumps kommersielle transaksjoner i tiden før han ble valgt til president i 2016.

Statsadvokat Cyrus Vance jr. har mulighet til å ta ut tiltale mot Trump for flere forhold, og kilder i Det hvite hus har fortalt amerikanske medier at Donald Trump ved flere anledninger har reist spørsmålet om amnesti.

I forbindelse med etterforskningen av russisk påvirkning og favorisering av Donald Trump under valgkampen i 2016 sa presidenten at han hadde rett til å benåde seg selv – men også at han ikke har gjort seg skyldig i noen ulovligheter.

Noen eksperter på statsrett avviser at en president kan benåde seg selv. I en analyse understreker for eksempel professor Louis Michael Seidman fra Georgetown University at amnesti kun er mulig i det øyeblikk en person rent faktisk er dømt for et lovbrudd.

Det er imidlertid fortsatt et åpent spørsmål. I 1974 benådet president Gerald Ford sin forgjenger, Richard Nixon, for lovbrudd begått i den såkalte Watergate-saken, og den amerikanske høyesteretten har ennå ikke hatt anledning til å statuere praksis i problematikken rundt en benådning fra en presidents side.

Ingen avviser imidlertid at Donald Trump vil forsøke seg på det, for i de siste ukene har han benyttet den amerikanske presidentens rett til å benåde dømte uten å ta hensyn til hittil eksisterende praksis, sier forskeren Russell Wheeler fra tankesmia Brookings.

Trump har benådet en rekke tidligere medarbeidere og politiske støttespillere som forskjellige rettsinstanser har dømt til fengselsstraffer og store bøter i løpet av de siste to årene.

Russell Wheeler forklarer at presidenten normalt må konsultere en egen rådgiver som tar stilling til om en eventuell benådning kan innebære en interessekonflikt.

Slipper krigsforbrytere løs

President Trump har imidlertid ikke respektert denne prosedyren, og særlig sjokkerende er det at han har benådet fire leiesoldater fra organisasjonen Blackwater som åpnet ild mot sivile i Bagdad i 2007. Minst 14 mennesker mistet livet.

En første rettsprosess i 2009 ble annullert på grunn av en prosedyrefeil. Ved en påfølgende rettsprosess ble de involverte leiesoldatene dømt til flere år bak lås og slå, men takket være Donald Trump er de nå frie menn og kan tilslutte seg de amerikanske leiesoldatene som fortsatt opererer i

Irak.

Flere statsrettseksperter og FNs arbeidsgruppe om bruk av leiesoldater fordømmer presidentens

initiativ. «Disse benådningene er et brudd på USAs forpliktelser når det gjelder internasjonal rettsorden, og

undergraver generelt menneskerettigheter og humanitær lov på globalt nivå», sier FNs arbeidsgruppe i en pressemelding.

Den øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Irak i 2007, general David Petraeus, og USAs daværende ambassadør til Irak, Ryan Crocker, kritiserer også presidentens benådning av Blackwaters leiesoldater.

– Trumps benådninger er dypt skadelige, og en handling som forteller resten av verden at amerikanere kan begå de mest avskyelige forbrytelsene utenfor sitt eget land og ikke straffes for det, sier Petraeus og Crocker i en uttalelse.

Irakiske myndigheter fordømmer også presidentens benådning i voldsomme vendinger, men Det hvite hus avfeier kritikken. Benådningen «nyter bred støtte i befolkningen og støttes av en rekke republikanske politikere», heter det fra Det hvite hus.

Benådningen omfatter også to grensevakter som i 2006 skjøt og drepte en ubevæpnet migrant, og som deretter forsøkte å dekke over hendelsen.

Trumps lojale menn

Benådningen av grensevaktene og leiesoldatene fra Blackwater er helt eksepsjonell, skriver den demokratiske senatoren Richard Blumenthal på Twitter.

– Jeg tviler på at grunnlovsforfatterne hadde agenter fra private sikkerhetstjenester som slaktet sivile eller korrupte medlemmer av Kongressen i tankene når de utarbeidet paragrafen om benådning, skriver Blumenthal.

Flere korrupte kongressmedlemmer nyter nemlig også godt av presidentens barmhjertighet. Og allerede i november sørget presidenten for at hans nærmeste medarbeidere kom til å befinne seg i god avstand fra USAs føderale fengsler.

25. november benådet han sin tidligere sikkerhetsrådgiver, general Michael Flynn, som ble dømt for å ha løyet til FBI og etterforskningsleder Robert Mueller i forbindelse med den russiske innblandingen i presidentvalget i 2016.

I desember 2017 innrømte Flynn at han «bevisst» hadde gitt FBI feil opplysninger da han ble avhørt om sine forbindelser og forhandlinger med krefter tett på den russiske regjeringen under presidentvalgkampen.

Justisdepartementet lot alle saker mot ham frafalle i fjor, men med benådningen risikerer generalen ikke lenger videre rettsforfølgelse. Det vil også fjerne oppmerksomheten fra hans tidligere sjef, Donald Trump, som Flynn fortsatt støtter.

En annen sentral skikkelse i Donald Trumps lyssky forbindelser til Russland før valget i 2016 var hans

nære venn Roger Stone, som i mange år fungerte som lobbyist for den daværende eiendomsmogulens kasinoer. Under presidentvalgkampen i 2016 var han Trumps politiske rådgiver

og derfor også en som har vært i søkelyset i forbindelse med Russland-etterforskningen.

I januar 2019 ble Roger Stone pågrepet og siktet for manipulasjon av vitner, forsøk på å hindre etterforskningen og for å ha gitt usann forklaring fem ganger. Han ble dømt til 40 måneder i fengsel, men få dager før han skulle starte soningen annullerte president Trump fengselsdommen, og nå er

presidentens gamle venn benådet.

En annen kontroversiell benådning gjelder Paul Manafort, som ledet Trumps valgkamp i 2015 og 2016. I 2018 ble han dømt for skattesvindel og for hindring av etterforskningen. Han erklærte seg skyldig og ble dømt til syv og et halvt år i fengsel.

På grunn av risikoen for koronasmitte i fengsel har

han fått sone i husarrest frem til han ble benådet 23. desember. Dagen før hadde Paul Manafort grepet inn til fordel for George Papadopoulos, som var ansatt i Trumps valgkamp, og som også hadde kontakt med russere og løy i retten om dette.

Svigersønnen i knipe

Blant de mer celebre navnene på benådningslista finner man Charles Kushner, faren til presidentens innflytelsesrike svigersønn, Jared Kushner. Charles Kushner har flere dommer om skatteunndragelse bak seg, og har i tillegg blitt dømt for forsøk på å legge press på et vitne og for å ha løyet til USAs

valgkommisjon, som sørger for at amerikanske valg går riktig for seg og fører kontroll over valgkampbidrag til kandidatene.

Nå kan Charles Kushner puste lettet ut. Situasjonen er til gjengjeld mer problematisk for sønnen, som inntil det siste har spilt en viktig rolle i president Trumps Midtøsten-politikk som mellommann mellom Israel og flere arabiske land, senest Marokko.

Ifølge amerikanske medier som The Hill og Politico vurderer presidenten – fortsatt på forhånd – å benåde medlemmer av sin familie, deriblant Jared Kushner. Justisdepartementet ønsker nemlig å avhøre Jared Kushner i forbindelse med hans rolle i svigerfarens valgkamp. Myndighetene interesserer seg blant annet for et selskap opprettet av Jared Kushner som man mistenker har blitt brukt til å lønne flere medlemmer av Trump-familien med penger samlet inn som valgkampbidrag.

Andre familiemedlemmer og Donald Trumps personlige advokat, tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani, står også i fare for å bli etterforsket. Tiden er imidlertid i ferd med å renne ut. Om litt over to uker vil Donald Trump være en vanlig

borger uten makt til å holde hverken seg selv, venner eller familie på avstand fra lovens lange arm.