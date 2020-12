Vaksinemotstandere kan bli nektet å ta bussen i Frankrike

Personer som ikke vil bli vaksinert mot koronaviruset, kan bli nektet å reise i kollektivtrafikken i Frankrike, ifølge et nytt lovforslag fra regjeringen.

Folk på vei ned til togstasjonen på Paris' Charles de Gaulle-flyplass kan bli nektet å gjøre nettopp det hvis de ikke vaksinerer seg mot koronaviruset. Foto: Jerome Delay / AP / NTB

NTB-AFP

I utkastet til lov står det at forebyggende tiltak mot koronasmitte, som det å ta vaksinen, kan bli et krav for at folk skal få tilgang til offentlig transport og enkelte andre aktiviteter.

Lovforslaget skal nå legges fram for parlamentet. Opposisjonen er sterkt kritisk til lovteksten. Marine Le Pen, lederen for ytre høyre-partiet Nasjonal Samling, kaller lovforslaget totalitært.

President Emmanuel Macron har lovet at han ikke kommer til å innføre obligatorisk vaksinering, men sagt at det er noe myndighetene sterkt vil anbefale.

