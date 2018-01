Trump avlyser London-besøk

Trump skulle etter planen reise til Storbritannia neste måned for å åpne USAs nye ambassade i London.

– Grunnen til at jeg avlyser turen min til London er at jeg ikke er en stor fan av at Obama-administrasjonen har solgt kanskje den best plasserte og fineste ambassaden i London for småpenger bare for å bygge en ny en på et sted langt unna for 1,2 milliarder dollar. Dårlig avtale. Ønsket at jeg skulle klippe snor-Nei, skriver Trump på Twitter.

Britiske medier melder har også meldt at Trumps besøk er avlyst. Avisen The Guardian skriver, med henvisning til regjeringskilder, at Trump ikke vil reise til London av frykt for å bli møtt med masseprotester, mens Daily Mail skriver at Trump avlyser fordi han er redd for å ikke bli tatt godt imot.

Det var statsminister Theresa May som i fjor inviterte Trump til statsbesøk til Storbritannia. Men mange aktivister har varslet at de vil demonstrere mot besøket, mens flere folkevalgte politikere ville gjøre det de kunne for å nekte presidenten å tale i Parlamentet.

Mange briter har også sagt at det vile være pinlig for dronning Elizabeth å måtte ta imot Trump på Buckingham Palace.

Den britiske regjeringen har ikke kommentert opplysningene ennå.

Både Guardian og Daily Mail skriver at det blir utenriksminister Rex Tillerson som kommer til London for å foreta den offisielle åpningen av USAs nye ambassade.