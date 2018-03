USA-ekspert sier Trumps ministre lever farlig

– Trump har tidligere kritisert Tillerson, så det var ikke helt uventet. Han har kritisert ham offentlig, akkurat som han gjorde med justisministeren, så man lever litt farlig som minister under Trump, sier Blanck, professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Uppsala.

Forskeren legger til at det ikke er helt uvanlig at amerikanske utenriksministre byttes ut underveis i en presidentperiode. I dette tilfelle er det snakk om en mann som, ifølge NBC News , skal ha omtalt president Trump som en «idiot» under et møte i juli.

I oktober ba presidenten på sin side Tillerson om å slutte å «kaste bort tiden». Dette i forbindelse med Tillerson forsøk på å få til forhandlinger med Nord-Korea.

– Denne avgjørelsen har ligget i lufta en stund, sier professor Dag Blanck.

På spørsmål om hva som kjennetegner Tillersons erstatter, CIA-direktøren Mike Pompeo, sier Universitetet i Uppsala-professoren Blanck følgende:

– Han er en person som ligger litt nærmere Trump enn det Tillerson har gjort.

Fakta om oppsigelser i Trump-apparatet

En rekke ledende rådgivere og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017.

Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder.

Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år.

Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder.

Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder.

Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder.

Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Ute etter halvannen uke.

Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder.

Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder.

Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder.

James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013.

Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder.

Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker.

Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager.

(Kilde: New York Times, AP, DPA)