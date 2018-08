Mange hindre i veien for handelsavtale mellom USA og Mexico

Det betyr at avtalen fortsatt er langt unna å være et ferdig produkt, og at den heller ikke kan bli det før den godkjennes av Mexico, som er midt i en maktoverføring etter valget 1. juli, og den amerikanske Kongressen.

Det er to vesentlige hindre, skriver Washington Post.

Mangler Canada

Trump antydet at USA og Mexico hadde blitt enige om å erstatte frihandelsavtalen NAFTA med en ny og revidert avtale, men NAFTA inkluderer også Canada, et land som påfallende ikke ble nevnt i enigheten som ble kunngjort mandag.

Kongressen har kun gitt Trump fullmakt til å inngå en trilateral avtale med Canada og Mexico, og dersom han ender opp med å levere en avtale kun med Mexico, øker sjansen for at Kongressen sier nei. Også Mexico understrekte mandag at det var «viktig» at Canada slutter seg til den nye ordningen.

Trump sa mandag at «vi får se» om også Canada kan bli med i den nye avtalen. Han har samtidig truet landet med toll på canadiske biler og bildeler dersom de ikke blir med. Canada har understreket at de ikke vil gå med på en avtale som skader landets arbeidere og næringsliv.

Utenriksminister Chrystia Freeland reiser til Washington for forhandlinger denne uka.

Tollproblemer

Så langt er få detaljer kjent fra avtalen, utover at den er ment å bli en oppdatert utgave av den snart 25 år gamle NAFTA-avtalen. Av detaljene som gikk fram mandag ser det ut til at den skal inkludere nye handelsregler for biler, intellektuell eiendom og arbeiderrettigheter.

For amerikanere kan avtalen potensielt innebære at biler blir dyrere for forbrukerne. Enkelte økonomer advarer også om at en avtale uten Canada kan bli forvirrende og dyr for næringslivet.

Den løser heller ikke spørsmålet om stål- og aluminiumstollen Trump innførte tidligere i år, som har utløst store vanskeligheter i handelsforholdet mellom USA og Mexico.

Trump-seier

På den andre siden håper Det hvite hus at avtalen vil skape flere jobber i Nord-Amerika, gjennom å gjøre det vanskeligere for land som Kina å eksportere billige produkter via Mexico til USA.

Washington Post skriver at avtalen innebærer at 75 prosent av alle biler må være produsert i USA eller Mexico for å kunne handles tollfritt. Den innebærer også en regel om at 40–45 prosent av delene som utgjør bilene må være produsert av arbeidere som tjener over 16 dollar i timen. Gjennomsnittslønna for amerikanske bilarbeidere er mer enn 22 dollar i timen, mens i Mexico ligger snittet på mindre enn 3,50 dollar i timen.

Dette ses på som en seier for Trump, ettersom Mexico har tatt til orde for en mye lavere prosentandel.

Etter planen skal avtalen gjennomgås på nytt etter seks år. Dersom alle er fornøyde, kan den forlenges med 16 år. Hvis ikke blir det en ny forhandlingsrunde.