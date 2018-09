Google gir apputviklere i andre selskaper tilgang til Gmail-data

Brevet, som gjøres kjent i forkant av en høring om personvern i Senatets handelskomité, omtales i Wall Street Journal. De store teknologiselskapene har fått kritikk fra flere hold for ikke å gjøre nok for å beskytte brukernes private informasjon.

Google opplyste i fjor at selskapet selv stanset skanningen av eposter som hadde som formål å målrette annonser, men andre selskaper kan imidlertid fortsatt få tilgang til Gmail-data.

– Utviklere kan dele data med tredjeparter så lenge de gjør det klart for brukerne hvordan de benytter informasjonen, skriver Googles visepresident Susan Molinari i brevet.

Molinari bekrefter dermed tidligere meldinger om Googles praksis. Selskapet sier det siler hvilke utviklere som får tilgang til brukernes opplysninger.

Ved å bruke programvare Gmail og andre eposttjenester tilbyr, kan utviklere få tilgang til informasjon om hvilke produkter folk kjøper, hvor de reiser og hvilke venner og kolleger de oftest har kontakt med.

I noen tilfeller har utviklere fått lese folks eposter for å justere algoritmer som deretter brukes til å levere forskjellige tjenester, skriver avisen.

Facebook har fått skarp kritikk etter at utenforstående utviklere fikk tilgang til brukerdata som senere ble solgt og tatt i bruk av et analyseselskap under presidentvalget i USA i 2016.