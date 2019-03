Trump ber om 8,6 milliarder dollar til Mexico-mur

– Det vil høyst sannsynlig utløse nok en strid i Kongressen, sier Larry Kudlow, som er økonomisk rådgiver i Det hvite hus.

Det er ventet at presidenten legger fram forslaget om bevilgningen i budsjettforslaget mandag. Beløpet er langt høyere enn de 5,7 milliarder dollarene Trump ba om i fjor. Konflikten førte da til at 800.000 offentlige ansatte ikke fikk lønn på 35 dager, den lengste slike nedstengningen noen gang.

Beløpet Trump nå ber om tilsvarer rundt 75 milliarder kroner.

De demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer var raskt ute med å advare mot et slikt krav og sa til Trump at han har et nytt nederlag i vente.

I en felles uttalelse påpekte de at Trump «rammet millioner av amerikanere og forårsaket kaos da han uten tanke på følgene stengte ned offentlig sektor i et forsøk på å få bygd sin dyre og ineffektive mur».

– Kongressen nektet å finansiere muren hans, og han ble tvunget til å innrømme nederlag og gjenåpne den offentlige sektoren. Det samme vil gjenta seg hvis han prøver dette igjen. Vi håper han har lært leksa si, uttaler de.