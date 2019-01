Al-Shabaab etter hotellangrep: Ville hevne Trumps Jerusalem-beslutning

Minst 21 uskyldige mennesker ble drept i angrepet mot et hotell i Kenyas hovedstad som begynte tirsdag ettermiddag. Det er minst én amerikaner blant de drepte.

Al-Shabaab har tatt på seg skylden for angrepet og også kommet med en begrunnelse, ifølge SITE, som overvåker væpnede ekstremistgruppers aktivitet på internett.

I en uttalelse sier gruppa at angrepet var et svar på uttalelser fra USAs president Donald Trump og hans erklæring om at Jerusalem er Israels hovedstad.

– Vit at vi vil holde deg ansvarlig for alt muslimsk blod som blir spilt i Palestina, heter det i uttalelsen fra den somaliske væpnede islamistgruppa.

Trump anerkjente i 2017 Jerusalem som Israels hovedstad og sa samtidig at USAs ambassade i landet skulle flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem. Palestinerne har lenge krevd at Øst-Jerusalem må bli hovedstad i en framtidig palestinsk stat.