Ocasio-Cortez sier folk kommer til å dø på grunn av abort­kjennelsen

Demokratenes stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez sier at det vil få direkte konsekvenser for folks liv at abortretten i USA fjernes.

Alexandria Ocasio-Cortez lover å kjempe for en føderal abortrett.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

USAs høyesterett har satt den føderale abortretten til side. Flere delstater innfører abortforbud.

– Det vil ikke få abortene til å forsvinne, det vil bare gjøre det mer farlig, særlig for de fattige og marginaliserte. Folk kommer til å dø på grunn av denne avgjørelsen, skriver Ocasio-Cortez på Twitter.

Hun sier i likhet med flere demokrater at hun vil kjempe for å få på plass en føderal abortlov.

Det blir trolig et betent tema i valgkampen før mellomvalget i høst. Forsøk på å få på plass føderale abortrettigheter har tidligere strandet gang på gang.