Zelenskyj: Langt verre i Borodjanka enn i Butsja

President Volodymyr Zelenskyj sier at situasjonen er langt verre i Borodjanka enn i Butsja etter at 26 døde mennesker er hentet ut av to ødelagte bygninger.

En ukrainsk soldat går forbi et ødelagt leilighetsbygg i Borodjanka onsdag.

En kvinne går forbi en boligblokk som er blitt ødelagt i et russisk angrep i Borodjanka onsdag.

Menn sykler forbi ruinene av et leilighetsbygg i Borodjanka onsdag.

– Situasjonen er langt mer skrekkelig enn i Butsja, som ligger i nærheten, sier presidenten ifølge Sky News.

Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova kunngjorde forut for Zelenskyjs uttalelser funnet av 26 døde i ruinene av to ødelagte leilighetsbygg i Borodjanka.

– Bare den sivile befolkningen ble angrepet. Det er ikke noe militært her, skriver hun på Facebook.

Venediktova anklager russiske styrker for å ha brukt blant annet klasevåpen. Ukrainsk politi samler inn beviser fra Borodjanka for lokale og internasjonale domstoler, opplyser hun.

Hun legger til at det er umulig å anslå hvor mange flere døde som befinner seg i området.

Presidenten oppgir heller ingen tall, men sier:

– De har begynt å gå gjennom ruinene i Borodjanka. Det er enda flere ofre for russiske okkupanter der, sier han ifølge The Guardian.

Borodjanka ligger rundt 25 kilometer fra Butsja.

Zelenskyj oppgir ingen flere detaljer eller bevis for at Russland var ansvarlig for drap på sivile i Borodjanka.

Kommentaren hans kommer etter at verdenssamfunnet tidligere i uken reagerte med sinne etter å ha sett bilder av døde sivile ligge i gatene i Butsja med bakbundne hender. Russland har avvist at deres styrker rammer sivile og hevder at bildene fra Butsja er iscenesatt.

Ifølge ukrainske myndigheter antas det at over 300 sivile er drept av russiske styrker i Butsja og at rundt 50 av dem ble henrettet.