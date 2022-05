Mandag sendte hun sin oppsigelse til over 1000 ansatte: «De klamrer seg som en narkoman til fossilindustrien»

Shell har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

En konsulent sendte en e-post til over 1000 av Shells ansatte og ledere. Hun trakk seg – og så anklaget hun oljegiganten for å mislykkes på global skala. Selskapet svarer at det jobber med å nå klimamålene sine.

