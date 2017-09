Mandag sa senatoren at hun vil motsette seg den siste planen om å oppheve og erstatte helseloven. Dermed ser det ut til at Republikanernes siste forsøk på å fjerne Obamacare mislykkes.

Collins kunngjorde sin motstand skriftlig og leverte et trolig drepende slag mot partiets sju år lange kamp for å fjerne reformen.

– Helsetjeneste er et dypt personlig og sammensatt område som påvirker hver enkelt av oss og en seksdel av den amerikanske økonomien. Omfattende reformer i vårt helsevesen og Medicaid kan ikke gjøres på en tilfredsstillende måte innenfor en begrenset tidsramme, særlig ikke når loven det dreier seg om er et bevegelig mål, skriver Collins i sin uttalelse ifølge The New York Times.

Demonstranter

Mens Senatets finanskomité mandag igjen drøftet forslaget, ble de avbrutt av en gruppe demonstranter i rullestoler som protesterte mot planene om kutt i trygdeordningen Medicare.

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for deres alternative helsereform for at den skal gå gjennom. Samtlige 48 demokratiske senatorer stemmer imot, og da har republikanerne bare råd til at to av deres hopper av.

Mandag gjorde konservative Rand Paul det klart at han fortsatt ikke vil stemme på det republikanske forslaget som han mener er for kostbart, enda den republikanske ledelsen i helgen hadde modifisert forslaget i håp om å få ham med.

Avstemning

Fra før har John McCain, som avga den avgjørende stemmen da det siste forsøket mislyktes, og konservative Ted Cruz sagt at de er motstandere også av det nye forslaget.

Lisa Murkowski fra Alaska har ikke bestemt seg, men hun var også imot det forrige forsøket på grunn av kuttene det ville innebære for Alaskas fattigste.

En avstemning må finne sted denne uka om Republikanerne skal ha håp om å fjerne Obamacare. 1. oktober utløper den midlertidige ordningen som åpnet for at Obamacare kunne fjernes ved simpelt flertall. Fra søndag må det igjen 60 stemmer til for å stanse en demokratisk filibuster og åpne for behandling av forslaget.