Ungarsk påtalemyndighet: Kaptein på ulykkesskip i Budapest er siktet i Nederland

Kollisjonen mellom turistbåten og cruiseskipet Viking Sigyn skjedde på elva Donau i sentrum av Budapest 29. mai.

En gruppe sørkoreanere var om bord på turistbåten, som kantret og sank i løpet av noen sekunder etter sammenstøtet. 17 mennesker er bekreftet døde, mens 11 fortsatt er savnet og antatt omkommet.

Den ukrainske kapteinen på Viking Sigyn ble pågrepet etter ulykken. Han er siktet for å ha satt maritim trafikk i fare, for å ha forårsaket dødsfall, og for å ha slettet informasjon fra telefonen sin etter kollisjonen. Mannens advokater har opplyst at han nekter for å ha gjort noe galt.

Torsdag opplyste ungarsk påtalemyndighet til BBC og nyhetsbyrået AFP at kapteinen fra før er siktet i Nederland. Påtalemyndigheten viste til informasjon fra EU-byrået Eurojust.

Det har tidligere vært kjent at et av skipene til det norskeide rederiet Viking Cruises kolliderte med en oljetanker i Nederland i begynnelsen av april, uten at noen mistet livet. Ifølge ungarske medier er det denne hendelsen som er bakgrunnen for den nederlandske siktelsen.

Viking Cruises er eid av Torstein Hagen, som ifølge bladet Kapital er Norges nest rikeste. Rederiet hans eier også cruiseskipet Viking Sky, som var nær ved å forulykke på havstrekningen Hustadvika i Møre og Romsdal i mars i år.