Titusenvis trosser smittefare i protest mot rasisme

Koronafrykten kom i andre rekke da titusenvis i helgen demonstrerte mot rasisme og politivold verden rundt. Protestene var stort sett fredelige, også i USA.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Roma holdt søndag sin første store antirasistiske protest i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA. Lignende protester er avholdt i en rekke andre italienske byer. Foto: LaPresse via AP / AP / NTB scanpix

NTB

Demonstranter danser under demonstrasjonen i nærheten av Det hvite hus i Washington lørdag. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Politiet besluttet å oppløse Black lives matter-demonstrasjon på Heden i Göteborg da rundt 2.000 møtte fram. Smittevernreglene tillater bare at 50 samles på én gang. Foto: Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Demonstranter i Barcelona fulgte myndighetenes påbud om munnbind da de protesterte mot rasisme og politivold søndag. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix

Demonstranter fikk marsjere fredelig over Brooklyn Bridge lørdag, og dagen etter var borgermesteren i New York så fornøyd med oppførselen deres at han valgte å oppheve portforbudet tidligere enn planlagt. Foto: Craig Ruttle / AP / NTB scanpix

En politibetjent ble skadd etter å ha falt av hesten under sammenstøt med demonstranter utenfor statsministerboligen i Downing Street i London lørdag. Foto: AP / NTB scanpix

Demonstranter støtte sammen med politiet etter den store Black Lives Matter-marsjen i London lørdag. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB scanpix

Mange demonstranter brukte munnbindene som skal beskytte mot koronavirus, til å få fram budskapene i protestbevegelsen. Her fra søndagens demonstrasjon foran USAs ambassade i London. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Til sammen demonstrerte rundt 23.000 mennesker lørdag rundt om i Frankrike, der drapet på Floyd har ført til en ny debatt om overgrep fra fransk politi mot minoriteter. Her fra Marseille. Foto: Daniel Cole / AP / NTB scanpix

Søndag var gatene i Barcelona, Madrid og Roma fylt av titusenvis av mennesker som viste sin avsky mot rasisme og diskriminering, og støtte til Black lives matter-bevegelsen i USA.

Dagen før var det massemønstringer i en rekke andre europeiske byer, i Australia og ikke minst i USA. I George Floyds hjemland var det få meldinger om uro, og protestscenene var heller muntre enn anspente. Myndighetene var ikke snar med å gi noen anslag, men det er klart at titalls tusen mennesker – kanskje hundretusenvis – demonstrerte i USA.

Munnbind

Med krav om grunnleggende politiske, juridiske og samfunnsmessige endringer i USA samlet demonstranter seg i Philadelphia, New York, Atlanta, Los Angeles, San Diego, Seattle og titalls andre byer.

Mange var iført munnbind – ofte med slagord som «Jeg får ikke puste».

Det var det den svarte 46-åringen Floyd sa da han i nesten 9 minutter lå på bakken med et kne presset mot nakken før han døde under pågripelsen i Minneapolis for nesten to uker siden.

Opphevet portforbud

Mange storbyer hadde på forhånd opphevet portforbudene som ble innført da det i slutten av mai brøt ut opptøyer med ildspåsettelser og plyndring av butikker. Søndag ga dessuten president Donald Trump etter for press fra lokale myndigheter og ga ordre om at nasjonalgarden skulle trekke seg ut av Washington.

I New York var borgermester Bill de Blasio så fornøyd med demonstrasjonene at han opphevet portforbudet én dag tidligere enn planlagt.

– I går kveld så vi det aller beste i vår by, tvitret de Blasio søndag.

Da portforbudet trådte i kraft kvelden før, lot politiet være å gripe inn mot de tusenvis som fredelig marsjerte både på Manhattan og Brooklyn

«Et hvitt problem»

Samlet sett var det kanskje den største protestdagen siden hendelsen som har utløst en stor protestbølge som har spredt seg langt utover USAs landegrenser.

Søndag var Folkets Plass i Roma full av høylytte, men fredelige demonstranter. De lyttet til paroler og holdt opp håndlagde plakater med budskap som «Svarte liv betyr noe» og «Det er et hvitt problem».

I det som var den første store antirasistiske protesten i Italias hovedstad, hadde de fleste munnbind for å beskytte seg mot koronaviruset som har rammet landet spesielt hardt.

Politifolk skadd

Også i resten av Europa har de fleste av helgens protester gått rolig for seg. Men i Berlin ble 93 personer pågrepet lørdag, de fleste av dem etter at demonstrasjonen med over 15.000 deltakere var avsluttet. Flere politifolk og en pressefotograf ble skadd da flasker og steiner ble kastet fra en folkemengde.

I London ble 14 politibetjenter skadd i sammenstøt med demonstranter i sentrum etter at titusenvis hadde deltatt i en Black lives matter-protest som stort sett var fredelig.

Uro i Marseille

I den sørfranske havnebyen Marseille avfyrte politiet tåregass og pepperspray, mens demonstranter kastet flasker og steiner etter det som hadde vært nok en følelsesladd, men ikkevoldelig protest mot rasisme.

Til sammen demonstrerte rundt 23.000 mennesker rundt om i Frankrike, der drapet på Floyd har ført til en ny debatt om overgrep fra fransk politi mot minoriteter.

Sosial avstand

Flere steder i verden har demonstrantene ignorert råd fra myndigheter og politi om å unngå å samles på grunn av smittefaren. I England er det ikke lov for flere enn seks personer å samles i grupper – forutsatt at de holder en avstand på 2 meter fra hverandre.

Det var ikke i mulig i helgens massemønstring i London, men mange av de frammøtte hadde dekket til nedre del av ansiktet.

– Rasisme er en pandemi, sto det på et av bannerne.

Brudd på smittevernregler

Engelske polititopper har fremhevet at de har en plikt til å tilrettelegge for demonstrasjoner, og at de bare vil ty til makt dersom de tror de er nødt til det for å slå ned på uro. Søndag deltok tusenvis i en ny protest utenfor USAs ambassade i den britiske hovedstaden.

Samme dag besluttet svensk politi å oppløse en antirasistisk demonstrasjon i Göteborg etter at det møtte fram 2.000 mennesker. Det var kun gitt tillatelse for 50, i tråd med smittevernreglene. Da politiet fattet samme vedtak under en stor protest i Malmö fredag, valgte de imidlertid å la være å gripe inn.

Da 15.000 demonstranter var samlet i Oslo fredag, sto politiet på sidelinjen.