Smitteverntiltak ga tidkrevende valg på Sri Lanka

Sri Lankas innbyggere velger ny nasjonalforsamling. På grunn av koronapandemien ble valget utsatt to ganger, og smittefrykt gjør at stemmegivningen tar tid.

Statsminister Mahinda Rajapaksa (nr. tre fra høyre), hans kone Shiranthi og flere andre medlemmer av statsministerens familie avga stemme i landsbyen Madamulana. Foto: Pradeep Pathirana / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Fem timer etter at stemmelokalene åpnet onsdag, hadde under 40 prosent avgitt stemme, ifølge valgkommisjonen.

Normalt ville tallet vært 50 prosent på dette tidspunktet. Men smitteverntiltak gjør at stemmegivningen tar lenger tid.

De over 16 millioner registrerte velgerne må ha bruke munnbind og holde avstand til hverandre. En del eldre mennesker i risikogruppene er blitt bedt om å holde seg borte fra stemmelokalene.

Partiet til brødrene Gotabaya og Mahinda Rajapaksa – henholdsvis president og statsminister – ventes å gjøre det svært bra i valget.

Den tidligere forsvarsministeren Gotabaya vant presidentvalget på Sri Lanka i november i fjor. Kort tid senere utnevnte han broren sin, som tidligere var landets president, til statsminister.

Politiske analytikere tror på et svært godt resultat for brødrenes parti, Sri Lankas folkefront. Gotabaya Rajapaksa håper på to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som vil gjøre det mulig for partiet å endre grunnloven på egen hånd.

Rajapaksa-brødrene ønsker å reversere tidligere grunnlovsendringer slik at presidenten igjen får mer makt. Resultater fra valget er ventet tidligst torsdag kveld.

Parlamentsvalget skulle egentlig vært holdt i april i år, men det ble utsatt to ganger på grunn av koronakrisen.

Myndighetene har registrert drøyt 2.800 smittetilfeller og 11 koronarelaterte dødsfall under pandemien.