Ytre høyre går fram i tysk delstatsvalg

Valglokalene i de to delstatene Brandenburg og Sachsen stengte klokken 20 søndag, men allerede nå tyder de første prognosene på at ytre høyres oppslutning har økt kraftig siden forrige delstatsvalg i 2014.

Ifølge de tyske TV-kanalene ARD og ZDF viser de første prognosene for Brandenburg at Sosialdemokratene (SPD) får 26,5 prosent av stemmene, mens Alternativ for Tyskland (AfD) får 22,5 prosent av stemmene. Det er i så fall tilnærmet en dobling for AfD siden forrige valg, mens SPD faller ned 5,4 prosentpoeng, fra 31,9 prosent.

Angela Merkels parti Kristeligdemokratene (CDU) ligger foreløpig på tredjeplass med 15,5 prosent av stemmene – det er en nedgang på 7,5 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2014.

Også i Sachsen, hvor CDU har vært størst siden gjenforeningen i 1990, går AfD fram. Der viser prognosene at partiet får 27,5 prosent av stemmene.

Leder for AfD i Sachsen, Jörg Urban, sier imidlertid at partiet vil kreve omvalg fordi delstatsmyndighetene tvang partiet til å kutte antall kandidater på valglisten fra 61 til 30 før valget.

Ifølge delstatsmyndighetene tilfredsstilte ikke partiet de formelle kravene, mens lederen har varslet rettslige skritt for en ny vurdering av listekuttet.

Prognosene er som ventet i de to delstatene, som ligger i det tidligere DDR. Der har det høyreradikale og innvandringsfiendtlige AfD hatt stor oppslutning fordi delstatene ligger etter i utviklingen med høyere arbeidsløshet enn i vest, lavere lønninger og sterk fremmedfiendtlighet.