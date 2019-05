Marokko: Rettssaken utsatt til 30. mai

Allerede en snau time etter at retten ble satt i rettslokalet i byen Salé i Marokko, opplyste dommeren at rettssaken ikke fortsetter før 30. mai.

Retten ble satt klokka 12 og startet med at de tiltalte kom fram og forklarte hvem de hadde som forsvarere.

Flere av de tiltalte risikerer dødsstraff

Etter det tok de to bistandsadvokatene til den danske kvinnen ordet. Advokatene mener staten Marokko også er ansvarlig i denne saken i og med at den skal stå for sikkerheten i landet. De understreker at de ansvarlige for handlingen er de tiltalte som sitter i retten, men at Marokko er ansvarlig for sikkerheten.

Bistandsadvokatene mener også at Marokko skal betale erstatning til de etterlatte fordi staten er part i saken og fordi de tiltalte aldri vil få råd til å betale sine erstatningsbeløp. Advokatene viser videre til saken betyr mye for omdømme til Marokko.

Rettsaken etter drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen blir utsatt - tiltalte mangler forsvarere

Aktor motsetter seg at staten er part i saken. I sitt innlegg sier han at staten er ansvarlig for at de tiltalte får den straffen de skal ha, men ikke mer. Aktor mener uansett at denne diskusjon må tas til slutt i rettsprosessen.

Dommerne trakk seg så tilbake i ti minutter. Etter rådslag med sine meddommere, kunngjorde hoveddommeren at staten blir part i rettssaken og at rettsforhandlingene ikke tas opp igjen før 30. mai. Innen den tid får bistandsadvokatene bedre tid til å sette seg inn i saksdokumentet.