Legen som advarte mot Wuhan-viruset, er selv smittet

Medisinsk personale frakter den første gruppen pasienter som ankom det nybygde sykehuset i Wuhan, der pasienter med det nye coronaviruset behandles. I hele Kina er over 20.000 mennesker bekreftet smittet, og over 400 mennesker har mistet livet. Flere personer, som tidlig advarte mot det nye coronaviruset i Wuhan, ble brakt til taushet av myndighetene. Foto: Foto: Xiao Yijiu / Xinhua via AP / NTB scanpix