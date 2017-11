Trump innleder Japan-reise med golf og soldatbesøk

Presidentens første programpost søndag var et besøk hos amerikanske soldater utstasjonert ved den amerikanske basen Yokota.

Der takket han Japan «for å ønske oss velkommen og for et flere tiår langt fantastisk vennskap mellom våre to nasjoner».

President Donald Trump og førstedame Melania Trump ble ønsket velkommen av et entusiastisk publikum. Han kalte Japan for en «verdsatt partner og en viktig alliert».

Trump sa også at det ligger an til et møte med Russlands president Vladimir Putin i løpet av de 13 dagene USAs president er på rundreise i Asia.

– Jeg tror det er forventet at vi skal møte Putin, ja. Vi vil ha Putins hjelp i Nord-Korea, og vi skal møte mange forskjellige ledere, sa Trump.

Golf

Det var allerede på forhånd klart at Trump skulle spille golf med Abe under Japan-besøket. Etter et slag på banen ved golfklubben Kasumigaseki nordvest for Tokyo fortalte Abe til journalister at de to spiste lunsj sammen, og at de snakket åpent om flere temaer under en avslappet atmosfære på golfbanen.

– Vi hadde dyptgående diskusjoner, og berørte noen ganger flere vanskelige temaer, sa Abe, som la til at de «hadde den type flotte samtaler som man bare er i stand til å ha mens man spiller golf».

Førstedame Melania Trump møtte Japans førstedame Akie Abe. De to besøkte en perlebutikk i Ginza-distriktet i Tokyo der de møtte perledykkere og drakk te mens ektefellene spilte golf.

Mandag skal Trump-paret møte keiser Akihito og keiserinne Michiko. Deretter skal president Donald Trump ha formelle samtaler med Abe. Da er det ventet at både bilaterale saker, regionale temaer og Nord-Korea vil stå sentralt på dagsorden.

Nord-Korea

Det er ventet at Trump under sin nesten to uker lange Asia-reise til fem land vil bruke mye av sin tid på å oppfordre allierte og rivaler til å øke innsatsen mot Nord-Koreas atomvåpenprogram. Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vært i en lang ordkrig.

Trump gjentok kritikken mot tidligere amerikanske presidenter, og at Nord-Korea er et «problem som må løses». Trump advarte mot konsekvensene av å havne i klinsj med det han kalte «den mest fryktinngytende styrken i verdenshistorien».

– Det har vært 25 år med total svakhet, så vi har en helt annen tilnærming mot nord, sa han til journalister i sitt reisefølge.

Sikkerhet og handel

Nord-Korea har de siste månedene testet interkontinentale raketter som kan ha potensial til å nå det amerikanske fastlandet. Landet har også gjennomført den kraftigste atomprøvesprengningen så langt. Flere mellomdistanseraketter er også skutt i retning Japan. USA har svart med å sende strategiske styrker til området, og har også jobbet for å skjerpe sanksjonene mot regimet.

Etter turen til Japan setter han seg på flyet videre til Sør-Korea. De to landene føler en overhengende trussel fra Nord-Korea som følge av den spente konflikten mellom USA og Nord-Korea.

Fra Sør-Korea går reisen videre til Kina, og deretter til regionale toppmøter i Vietnam og på Filippinene. Trumps første reise til Asia avsluttes 14 november. Særlig to saker er ventet å prege dagsorden: Sikkerhet og handel.