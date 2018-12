Danmarks statsminister: – Reagerer med forferdelse, avsky og dyp sorg

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter at marokkanske myndigheter etterforsker drapene på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) som en terrorhandling.

Marokkanske myndigheter mener person som er pågrepet har tilknytning til en terrorgruppe. Ytterligere tre menn er etterlyst etter drapet.

Følger situasjonen tett

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt torsdag morgen en ti minutter lang pressekonferanse om drapene.

– Mye tyder på at det kan være en terrorhendelse, og det florerer en video på internett, åpnet Rasmussen.

– Det som skulle være en feriereise endte i et mareritt. Vi reagerer alle med forferdelse og avsky, sier han.

Danske myndigheter følger situasjonen tett og «gjør alt de kan for å støtte pårørende».

– Våre tanker og medfølelse går til de unge kvinnenes familier. Det er ubegripelig hva de gjennomlever nå, sier han.

«Mørke krefter»

Løkke Rasmussen sier videre at ingen har tatt ansvaret for ugjerningen, men at «mørke krefter» prøver å ødelegge våre samfunn.

– Det gjør meg sint. Men vi må aldri gi etter. Vi dansker vil ikke kompromisse med vårt åpne samfunn og våre verdier. Det er verdier som er rotfestet og som vi skal verne om.

– De ligger dypt i alle dansker og uavhengig av religion, hudfarge, politisk ståsted eller hvilke land våre familier har røtter i, sier han.

Undersøker videoklipp

En representant for dansk politi og Danmarks ambassadør har reist til Marrakech for å følge etterforskningen. De samarbeider både med marokkansk politi og Norges ambassadør og politi.

På spørsmål fra pressekorpset om myndighetene er sikre på at videoen har tilknytning til drapene, sier Rasmussen følgende:

– Det er ikke verifisert, men det pågår et arbeid både hos marokanske myndigheter og politiets etterretningstjeneste.

Saken oppdateres.