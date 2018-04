Orbáns parti ligger an til supermajoritet i Ungarn

Resultatet tilsier at Orbán får en ny periode som statsminister. Samtidig ligger Fidesz og samarbeidspartneren KDNP an til å få 134 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge The Guardian.

Avisa skriver, på et tidspunkt der 74,6 prosent av stemmene er talt, at valgresultatet vil gi Orbáns parti en såkalt supermajoritet. Da vil han igjen få makt til å endre grunnloven, noe han også gjorde etter valget i 2010.

Nest største parti ble ytre høyre-partiet Jobbik. Alliansen mellom Sosialistpartiet og partiet Dialog for Ungarn fikk til sammen 11,85 prosent, ifølge de første målingene.

Valgdeltakelsen ble 68,8 prosent.