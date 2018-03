Masseutvisning av russiske diplomater

USA vil utvise 60 russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet.

Canada utviser fire, mens Ukraina utviser 13. Danmark sender hjem to diplomater, mens Sverige og Finland utviser én hver.

Til sammen har 14 av EUs medlemsland bestemt seg for å utvise russiske diplomater, ifølge EUs president Donald Tusk. Han sier ytterligere skritt mot Russland kan bli tatt de nærmeste dagene og ukene.

– Norge følger saken nøye og vurderer løpende aktuelle tiltak i lys av utviklingen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mandag ettermiddag.

Ved 18.30-tiden mandag kveld, er det klart at Norge utviser én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo.

Angrepet med nervegift

De internasjonale reaksjonene kommer etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegift i den britiske byen Salisbury 4. mars.

Saken ble et hovedtema på EU-toppmøtet før helgen. Der ble det vedtatt en erklæring hvor stats- og regjeringssjefene sa seg enige i den britiske regjeringens vurdering om at Russland høyst sannsynlig er ansvarlig for angrepet.

EU-toppene fordømmer angrepet på sterkest mulig måte.

– Fra norsk side slutter vi oss til den sterke støtten EUs stats- og regjeringssjefer ga til Storbritannia under møtet i Det europeiske råd torsdag. Erklæringen er et tydelig uttrykk for vår solidaritet i denne svært alvorlige saken, sier Søreide.

Vanskelig farvann

Konflikten mellom Storbritannia og Russland bringer Norge inn i vanskelig, men langt fra ukjent diplomatisk farvann.

På den ene siden må Norge, som NATO-land, vise solidaritet og støtte til en nær alliert, nemlig Storbritannia, i en vanskelig sak. Men på den annen side vil norske myndigheter strekke seg langt for ikke å provosere Russland unødig.

Norge samarbeider på mange områder godt med Russland, ikke minst i nordområdene, og har derfor stor interesse av et velfungerende bilateralt forhold.

Av den grunn er Norge blant landene i Europa som nå går mer forsiktig fram overfor russerne.

Russland varsler svar

Det russiske utenriksdepartementet har allerede gjort det klart at utvisningene vil bli besvart.

Fra før har Storbritannia utvist 23 russiske diplomater. Russland utviste 23 britiske diplomater som svar.

Blant EU-landene som nå utviser russere, er Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Romania, Tsjekkia og Tyskland. Alt i alt utvises over 30 diplomater.

EU har dessuten hjemkalt sin ambassadør til Russland i én måned for konsultasjoner.