USA utviser 60 russiske diplomater

Kilder i regjeringen til president Donald Trump betegner diplomatene som «spioner».

USA ønsker angivelig å sende et signal til det russiske lederskapet om at USA ikke godtar det «uakseptabelt høye antallet» russiske etterretningsagenter på amerikansk jord. De utviste russerne har fått en ukes frist på å forlate landet.

En kilde i den amerikanske regjeringen hevder dette er USAs mest omfattende utvisning av russiske eller sovjetiske tjenestemenn noensinne. Professor Peter Wallensteen ved Uppsala universitet i Sverige sier imidlertid at hundre sovjetiske diplomater ble sendt hjem fra USA i 1986, etter at en amerikansk journalist ble pågrepet i Moskva.

En lang rekke vestlige land opplyste mandag at de utviser russiske diplomater som reaksjon på nervegiftangrepet i Salisbury. 14 EU-land sender til sammen hjem over 30 diplomater. Angrepet, der den russiskutviklede giften Novitsjok ble brukt, rammet den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter den 4. mars.

Tilstanden til de to er fortsatt kritisk.

Utvises også fra europeiske land

Også i Europa sendes blir russiske diplomater utvist i kjølvannet av giftangrepet i Storbritannia.

14 EU-land utviser russiske diplomater, ifølge EU-president Donald Tusk.

Blant landene som utviser diplomater er Tyskland, Polen og Danmark.

Der Tyskland utviser fire russiske tjenestemenn, velger Danmark å sende ut to, ifølge utenriksminister Anders Samuelsen.

Tyskland og Frankrike er blant landene som har stilt seg bak Storbritannia i saken der britiske myndigheter mener at Russland er ansvarlige for angrepet. Russland har selv nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Ukraina, som ønsker å vise solidaritet med EU og USA, utviser 13 diplomater.

Russland vil svare

Russland planlegger nå et tilsvarende motsvar, ifølge nyhetsbyrået RIA.

Det russiske utenriksdepartementet sier responsen vil innebære utvisning av like mange utenlandske diplomater som antallet utviste russiske tjenestemenn. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.