USA utviser 60 russiske diplomater og stenger konsulat i Seattle

Kilder i regjeringen til president Donald Trump betegner diplomatene som «spioner».

Ifølge kildene utvises diplomatene for å sende et signal til det russiske lederskapet om at USA ikke godtar det «uakseptabelt høye antallet» russiske etterretningsaksjoner på amerikansk jord. De utviste russerne har fått en ukes frist på å forlate landet.

En rekke vestlige land opplyste mandag at de utviser russiske diplomater som reaksjon på nervegiftangrepet i Salisbury. Angrepet, der den russiskutviklede giften Novitsjok ble brukt, rammet den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter den 4. mars.

Tilstanden til de to er fortsatt kritisk.

Utvises også fra europeiske land

Også i Europa sendes blir russiske diplomater utvist i kjølvannet av giftangrepet i Storbritannia.

14 EU-land utviser russiske diplomater, ifølge EU-president Donald Tusk.

Blant landene som utviser diplomater er Tyskland, Polen og Danmark.

Der Tyskland utviser fire russiske tjenestemenn, velger Danmark å sende ut to, ifølge utenriksminister Anders Samuelsen.

Tyskland og Frankrike er blant landene som har stilt seg bak Storbritannia i saken der britiske myndigheter mener at Russland er ansvarlige for angrepet. Russland har selv nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Russland planlegger nå et motsvar, ifølge utenriksminister Sergej Lavrov, som siteres av Reuters.