Dødstallet stiger etter tyfonen på Filippinene

Mangkhut traff den nordlige delen av den filippinske øya Luzon natt til lørdag lokal tid. Vindkastene ble målt til 70 meter per sekund.

En talsmann for politiet i landet, Benigno Durana, opplyste søndag at det offisielle antallet døde har økt til 49. Tidligere har tallet ligget i underkant av 30.

Men det virkelige antallet ofre kan være enda høyere, ifølge ordfører Victorio Palangdan i Itogon i provinsen Benguet.

Han forteller at mellom 40 og 50 mennesker antas å ha befunnet seg i en bygning som ble tatt av et jordskred forårsaket av uværet i området ved Itogon. I tillegg skal 32 personer har mistet livet i andre hendelser i byen.

Disse kommer i tillegg til folk som har omkommet andre steder på Luzon, og Palangdan frykter at det samlede antallet døde på Filippinene er minst hundre.

En representant for politiet forteller at de fleste som befant seg i bygningen som ble tatt i jordskredet ved Itogon, var gullgravere. Politimannen bekrefter at minst 40 antas å ha blitt tatt av raset.

Etter å ha forårsaket store ødeleggelser på Luzon beveget Mangkhut seg videre nordover, og uværet traff søndag kysten sør i Kina.