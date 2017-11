Mann dømt til 25 års fengsel for angrep mot franske medier

Abdelhakim Dekhar ble pågrepet i november 2013 i en større politijakt etter skytingen i Paris.

Dekhar hadde først brutt seg inn i BFMTVs lokaler og truet journalisten Philippe Antoine med en hagle og sa «neste gang bommer jeg ikke».

Tre dager senere sto han bak et skyteangrep i kontorene til avisa La Liberation. Én av avisas fotografassistenter ble alvorlig skadd.

Dekhar knyttes også til en separat hendelse der skudd ble avfyrt mot hovedkvarteret til banken Societe Generale.

Domstolen fant ham skyldig i drapsforsøk på Antoine, som i dag er sjefredaktør i BFMTV, og Cesar Sebastian, fotografen i La Liberation.

Aktor argumenterte i sin prosedyre for at tiltalte følte avsky for «samfunnet, staten og kapitalismen» og at han hadde et ondsinnet motiv.

Dekhar overveier ifølge sin advokat Hugo Levy å anke dommen, som falt fredag. 52-åringen har under rettssaken sagt at han ville politiet skulle ta livet av ham. Han tok gjentatte ganger opp politikk og snakket blant annet om Frankrikes kolonisering av Algerie og sosiale problemer i forstedene.