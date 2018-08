Republikanere og demokrater avviser at tiden er inne for riksrett mot Trump

Eksperter uttalte onsdag at Trumps tidligere advokat Michael Cohens samarbeid med etterforskerne og rettsprosessen mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort vil bidra til å øke presset for riksrett mot Trump fram mot kongressvalget i november, også kalt mellomvalget.

Men torsdag var det lite som tydet på at noen vil våge å gå til dette steget. Medlemmer av begge partiene avviser riksrett-diskusjoner. Mer informasjon trengs, sier en medarbeider til majoritetsleder Paul Ryan i Represesentantenes hus.

Jerry Falwell Jr., som leder Liberty University og som er en Trump-støttespiller, sier at alt bare vil bli sett på som «bakgrunnsstøy» så lenge Trump-valgkampen ikke kan knyttes til noe russisk forsøk på å påvirke valget.

Hysj-penger

I et intervju med Fox News onsdag fikk Trump spørsmål om hvorvidt han kjente til utbetalingene Cohen hadde gjort til pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

– Pengene kom ikke fra valgkampkassen. Faktisk var mitt første spørsmål da jeg hørte om dette, om de kom fra valgkampkassen, fordi det ville ha vært problematisk. Og de kom ikke fra valgkampkassen, noe som er et viktig element, sier Trump i intervjuet til «Fox & Friends» torsdag morgen.

Påvirke valget

Cohen erkjente tirsdag brudd på reglene for valgkampfinansiering. Cohen sa han handlet på ordre fra Trump. Formålet var å påvirke valget og beskytte Trumps kandidatur.

– Hvis utbetalingene var en forbrytelse begått av Michael Cohen, hvorfor skulle det ikke være en forbrytelse fra Donald Trumps side? skrev Cohens advokat Lanny Davis på Twitter onsdag.

Omtrent samtidig som Cohen sa seg skyldig i New York, ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort kjent skyldig i en domstol i Virginia på åtte av 18 tiltalepunkter i en sak der han har vært tiltalt for bank- og skattesvindel i forbindelse med et oppdrag som konsulent for den tidligere russiskvennlige regjeringen i Ukraina.

Overfor Fox News-programmet «America's Newsroom» senere onsdag fulgte Lanny Davis opp med å si at Trump er i juridisk trøbbel.

– Det er ingen tvil om at han begikk et føderalt lovbrudd, sa Davis.

Avventende

Demokraten Tom Steyer har lansert en kampanje for å stille presidenten for riksrett. Men minoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at riksrett «ikke er noen prioritert sak» for Demokratene hvis de får flertall i valget i november, med mindre ny informasjon skulle dukke opp.

Pelosi sier hun foretrekker at demokratene sikrer at spesialetterforsker Robert Mueller kan avslutte sin gransking av påståtte bånd mellom Trump-valgkampen og russisk påvirkning av valget.

– Hvis og når slik informasjon kommer fram, får vi se, sier Pelosi.

Frykter mobilisering av Trump-velgerne

Demokratene er redd for at for mye snakk om riksrett skal ta fokus bort fra saker som opptar velgerne mer, som helsepolitikk, eller at det skal virke mobiliserende på Trumps velgere slik at de strømmer til urnene.

Et framstøt for riksrett er dessuten en blindvei om ikke Demokratene først vinner flertall i Representantenes hus, og en betydelig andel av de republikanske senatorene deretter mister troen på Trump. Det skal nemlig to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten i en riksrettssak.

– Mitt håp er at republikanerne ikke trekker seg tilbake i et hjørne, sier den demokratiske senatoren Chris Murphy.

– Dette er et øyeblikk der presidentskapets framtid står på spill. Det handler ikke om politikk eller meningsmålinger, så jeg skal bruke tid før jeg konkluderer med noe. Men jeg håper at republikanerne også vil være villige til å se på fakta og enes om en ikke-politisk konklusjon som er til landets beste, sier Murphy.