Hundretusener hjemløse etter syklonen Idai

– Dette er den verste humanitære katastrofen som har rammet Mosambik i nyere tid, konstaterer generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Redningsarbeidere henter folk som har klamret seg til tretopper og søkt tilflukt på hustak på grunn av de enorme vannmengdene. Familier har mistet alt de eier, og mange har kommet bort fra hverandre, forteller han.

Røde Kors anslår at opptil 400.000 mennesker ble hjemløse bare i Mosambik, og ødelagte veier og flyplasser gjør det vanskelig å nå fram med nødhjelp til dem som trenger det.

Kaotisk

– Akkurat nå er det kaotisk. Telefonnettet er nede, og vi kjenner ennå ikke omfanget av situasjonen. forteller William Antonio Mulhuwo, som er programansvarlig i bistandsorganisasjonen Diakonia.

Mosambiks president Filipe Nyusi opplyste tirsdag at det offisielle tallet på omkomne nå har passert 200, men han frykter at tallet kan være fem ganger så høyt.

Syklonen Idai rammet også Zimbabwe, der myndighetene tirsdag opplyste at tallet på omkomne har passert 100. Ifølge informasjonsdepartementet i landet er imidlertid over 200 mennesker savnet.

I Malawi ble 920.000 mennesker ifølge FN rammet av syklonen, og 82.000 mennesker mistet hjemmene sine.

Under vann

Havnebyen Beira i Mosambik, som er på størrelse med Oslo, ble aller hardest rammet av syklonen som slo inn over land torsdag.

– Beira er helt isolert. Man får tårer i øynene av å se det. 90 prosent av byen er under vann. Bare tenk på hvordan det har gått for resten av befolkningen, sier Mulhuwo.

Deler av Beira står under flere meter vann, og Apeland frykter følgene.

– Forurenset vann og ødelagt vannforsyning betyr at vi risikerer utbrudd av vannbårne sykdommer som diaré, hepatitt, kolera og andre smittsomme sykdommer, sier han.

Malaria er også utbredt i regionen, særlig i regntiden som vanligvis varer ut april. Store mengder stillestående flomvann kan føre til enda bedre forhold for malariamygg.

Fakta om syklonen Idai

* Syklonen Idai slo inn over Mosambik natt til fredag, før uværet beveget seg videre til Zimbabwe og Malawi.

* Omtales av FN-organisasjonen Verdens matvareprogram som en av de verste værkatastrofene noensinne på den sørlige halvkule.

* Syklonen har rammet byen Beira i Mosambik spesielt hardt. Byen har i overkant av 500.000 innbyggere.

* Satellittbilder tyder på at 1,7 millioner mennesker oppholdt seg i området som ble rammet av syklonen, blant annet i Mosambik. I tillegg er 920.000 personer påvirket i Malawi.

* Uværet har ført med seg storflom. Elven Buzi er gått over sine bredder, noe som har kostet hundrevis av menneskeliv. Det er frykt for ytterligere flom, både i Buzi og elvene Pungwe og Save.

* Så langt er det uklart hvor mange som har mistet livet som følge av uværet, men Mosambiks president Filipe Nyusoi opplyste tirsdag at tallet hadde passert 200 og at det kan komme til å stige til 1.000.

* Myndighetene i Zimbabwe opplyser at over 100 er bekreftet omkommet, mens over 200 er meldt savnet. (NTB)