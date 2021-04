Desperat jakt etter savnet ubåt

Letemannskaper jobber for fullt for å finne den savnede indonesiske ubåten mens det ennå er mulig at mannskapet kan ha nok oksygen til å overleve.

Et sykehusskip fra den indonesiske marinen deltok i søket etter den savnede ubåten torsdag. Foto: Eric Ireng / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hektisk aktivitet blant mannskaper på et senter på flyplassen Ngurah Rai på Bali som deltar i organiseringen av søket. Foto: Firdia Lisnawati / AP / NTB

Et indonesisk marinefartøy under letingen etter den savnede ubåten torsdag. Foto: Eric Ireng / AP / NTB

Den savnede indonesiske ubåten på et bilde fra 2014. Foto: Eric Ireng / AP / NTB

Hvis fartøyet fortsatt er intakt, antas det at oksygenet vil rekke fram til fredag kveld norsk tid. Det er 53 mennesker om bord.

– Vi maksimerer innsatsen vår i dag, sier generalmajor Achmad Riad, talsmann for forsvaret i Indonesia.

Militæret oppdaget torsdag et uidentifisert objekt på mellom 50 og 100 meters dyp. Letemannskapene håper dette kan være den savnede ubåten KRI Nanggala 402.

Flere land deltar

Men det er frykt for at ubåten kan ligge lenger nede, på et dyp den ikke er bygget for å tåle. Oljesøl i området kan være et tegn på at fartøyet har fått skader.

Både Australia, USA, India, Malaysia og Singapore har sagt at de skal bistå i søket utenfor kysten av ferieøya Bali. Singapore sender et fartøy som er spesialkonstruert for å redde ubåter.

Planen er at til sammen 24 skip og et patruljefly skal delta i søket fredag. De vil ha fokus på området der oljesølet ble funnet.

Treningsoppdrag

Den tyskbygde ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag. Kontakten ble brutt kort etter at fartøyet ba om tillatelse til å dykke.

Ubåten ble bygget i 1978 og har siden da vært i tjeneste for flere land, blant dem Hellas, India, Argentina og Tyrkia.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig ligger på mellom 600 og 700 meters dyp. Det antas at den bare tåler dybder ned til 500 meter.