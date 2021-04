Fest ble til tragedie for Israels ortodokse jøder

Ultraortodokse jøder skulle feire en gledens dag ved Meron-fjellet. I stedet endte den religiøse festivalen i en av landets verste tragedier.

Folk sørger under begravelsen for rabbiner Eliezer Goldberg, som var blant dem som døde ved Meron-fjellet natt til fredag. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

NTB-AP

Israelske sikkerhetsstyrker og redningsarbeidere har lagt likene på rekke og rad ved Meron-fjellet. Foto: Ishay Jerusalemite / Behadrei Haredim via AP / NTB

Statsminister Benjamin Netanyahu ved Meron-fjellet. Foto: Ronen Zvulun / AP / NTB

Her er deler av trappa der folk falt oppå hverandre etter at noen begynte å skli på glatt metall. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

Rabbineren Eliezer Goldberg blir gravlagt etter å ha blitt rammet av tragedien under den religiøse feiringen lag baomer. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

Minst 45 mennesker var fredag ettermiddag bekreftet døde etter å ha falt oppå hverandre mens de gikk tett i tett nedover fra fjellet i et trangt trappeparti. Ingen annen katastrofe i fredstid har tatt så mange liv i Israel. Rundt 150 mennesker er skadd, og for fire av dem er tilstanden kritisk.

Den jødiske lag baomer-festivalen feires hvert år ved Meron-fjellet nord i Israel til minne om rabbineren Shimon Bar Yochai, som levde i det andre århundret, og regnes som en av de største lærerne innen jødisk lov og etikk.

I år foregikk festen rett etter at Israel hadde opphevet alle koronarestriksjoner, og oppmøtet var ekstra stort. På grunn av dårlige fasiliteter var det kun lov med 10.000 deltakere, men i år kan det ha vært så mange som 100.000 mennesker til stede, ifølge israelske medier.

Skled på metall

Ulykken skjedde da et stort antall mennesker gikk tett i tett på vei ned fra fjellet på en trang gangvei, ifølge øyenvitner og videoopptak. Mot slutten av gangveien begynte folk å skli på et glatt metallparti, hvorpå de falt nedover metalltrappen. Overlevende beskriver det som et fullstendig kaos der ingen greide å stanse, men i stedet skled og falt nedover og over hverandre.

Det er også meldt at sperringer som var satt opp, gjorde at folk ikke greide å komme seg unna.

Videoopptak viser hvordan et stort antall mennesker er presset sammen i den tunnellignende passasjen, hvorav de fleste er menn kledd i svarte ultraortodokse klær. Blant de omkomne er også barn.

Statsminister Benjamin Netanyahu kom fredag på et kort besøk til fjellet. Der konstaterte han at katastrofen er en av de verste som har rammet Israel, samtidig som han kondolerte til de dødes familier. Søndag blir offisiell sørgedag i Israel.

Mange ultraortodokse jøder på stedet hånet statsministeren. De mener at både han, regjeringen og politiet må ta ansvar for det som har skjedd.

Fanget av sperringer

Velvel Brevda, en rabbiner som var vitne til alle menneskene som falt, anklager politiet for å ha satt opp sperringer som hindret folk i å forlate stedet gjennom utganger som har vært åpne ved tidligere feiringer.

– Hvor skulle vi komme oss ut? Og betjentene som var der, kunne ikke brydd seg mindre, sier han.

Brevda mener regjeringen har hovedansvaret for at så mange «vakre, hellige jøder» mistet livet på en så meningsløs måte.

Like etter at tragedien var et faktum, begynte redningsarbeidere å hente ut de døde, hvorpå de ble svøpt i hvite tekstiler og lagt på rekke og rad på bakken.

De ble senere hentet av Israels rettsmedisinske institutt for å bli identifisert.

Mange pårørende strømmet til stedet etter å ha hørt om ulykken, som skjedde natt til fredag. Nyheten førte også til en så stor belastning på mobilnettet ved Meron-fjellet at forbindelsen lå nede i flere timer.

Hastverk med gravferder

Det var fredag også hastverk med å få gravlagt de mange døde før solnedgang. Etter det starter sabbaten, og da er det ikke lov med begravelser, ifølge jødisk lov.

Israels president Reuven Rivlin markerte tragedien ved å tenne 45 lys, ett for hvert av ofrene.

Zaki Heller, talsmann for redningstjenesten Magen David Adom sier at ingen hadde drømt om at noe sånt kunne skje.

– I løpet av et øyeblikk gikk vi fra en glad feiring til denne enorme tragedien, sier han.

Justisdepartementet opplyser at politiet har iverksatt en intern granskning for å finne ut om politiet har gjort noe galt.

Den lokale politisjefen Shimon Lavi har allerede sagt at han tar det overordnede ansvaret for det som har skjedd.

Følger for Netanyahu

Hendelsen kan også få politiske følger for Netanyahu, som ennå ikke har greid å danne en samlingsregjering etter valget i mars, og som fortsatt trenger støtte fra de ultraortodokse partiene for å få et flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Han har nå styrt Israel i tolv år, men det siste året har hans motstandere mobilisert til store demonstrasjoner for å tvinge ham til å gi seg. Israelske medier melder fredag at Netanyahu tidligere i april forsikret ultraortodokse politikere om at lag baomer-feiringen ville kunne bli gjennomført stort sett uten restriksjoner.

Beslutningen ble støttet av regjeringsmedlemmer og politiet, selv om helsetopper advarte mot økt koronasmitte.